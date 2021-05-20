Члены кабмина и бизнес обсудят результаты рейтинга инвестклимата в России в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Члены правительства совместно с представителями бизнеса обсудят результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в программе форума, опубликованной фондом Росконгресс.

Сессия "Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ" пройдет 4 июня в рамках трека "Национальные цели развития: от задач к результатам".

"За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне", - отмечается в программе ПМЭФ.

В рамках презентации с докладами выступят первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Кроме того участниками дискуссии станут президент "Опоры России" Александр Калинин, президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, говотися в программе ПМЭФ.

Также пройдет сессия "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". В ходе сессии выступающие расскажут о трансформации и структурных изменениях, которые произошли в связи с пандемией коронавируса, и о том, как экономика подстраивается под новые реалии. В рамках этой сессии с докладами выступят председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, а также министр финансов РФ Антон Силуанов.

В рамках трека "Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20)" пройдет сессия "Сотрудничество в рамках B20 для преодоления последствий коронакризиса", в ходе которой будет обсуждаться перспективы международного сотрудничества

"В последние годы международное сотрудничество переживает непростые времена, демонстрируя ограниченную эффективность в решении ключевых задач национального и международного развития. Коронакризис, с одной стороны, усугубил существующие структурные и конъюнктурные проблемы, углубил разрыв между богатыми и бедными членами международного сообщества. Но, с другой стороны, текущий кризис дает возможность не только "перезагрузить" глобальную экономику, но и модернизировать ее структуру в целях более справедливого и устойчивого роста и развития, устранив многие избыточные ограничения. В этой связи все более необходимым фактором развития становится налаживание эффективного международного сотрудничества на ведущих многосторонних площадках,", - говорится в программе ПМЭФ.

Основная деловая программа ПМЭФ разбита на четыре тематических трека: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". Также на полях ПМЭФ состоятся межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог "ЕАЭС - АСЕАН". Деловая программа Петербургского международного экономического форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий и охватывает широкий спектр тем развития различных направлений экономики.

"Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях. Иностранным гостям Форума мы оказали поддержку для беспрепятственного въезда в Российскую Федерацию, свое участие подтвердили представительные делегации многих стран. Значительная часть деловой программы посвящена вопросам кооперации, международному сотрудничеству в целях развития. Сегодня мы уже оказались в новой реальности, мир изменился, наша задача - перестроиться, и для этого крайне важно объединять свои усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так и на международном", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.

Подробности подготовки ПМЭФ-2021 - на официальном сайте forumspb.com и в Telegram-канале фонда Росконгресс.