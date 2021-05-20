Ростовские хозяйства, выращивающие рис, получат 137 млн рублей субсидий в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области, занимающиеся выращиванием риса, в этом году получат поддержку в объеме 137 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского.

В настоящее время, по данным Минсельхоза области, рис в регионе выращивают 12 хозяйств. Ежегодная посевная площадь, занятая рисовыми полями, составляет более 14 тыс. га.

"Средняя урожайность риса за шесть лет выросла с 46 до 60 центнеров с гектара и в отдельных хозяйствах достигает 80 центнеров с гектара даже в условиях маловодности прошлого года, - приводит управление информполитики слова министра. - Валовой сбор риса за 2020 год составил 80,3 тыс. тонн, а годом ранее - более 90 тыс. тонн. Средняя рентабельность в отрасли по области за последние четыре года составила 19%. В 2021 году предусмотрено 137 млн рублей субсидий на развитие рисоводства".

Власти также субсидируют расходы по расчистке коллекторно-дренажной сети, на приобретение пестицидов, возмещают затраты по подаче воды. Финансирование этих направлений составляет 47 млн рублей.

Поданным Минсельхоза области, все рисоводческие хозяйства ведут сейчас сев. На темпы работ оказали влияние затяжные весенние дожди. Несмотря на это, сегодня уже засеяно 6 тыс. га, что составляет около 42% от плана.