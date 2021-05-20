Горьковский автозавод запустил серийное производство новой "Газели NN"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод в четверг начал серийное производство новой модели легкого коммерческого автомобиля "Газель NN". Выпуск стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т, в дальнейшем планируется создать более широкий модельный ряд.

"С выпуском этой модели мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация - три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - сказал на церемонии президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, отметив, что завод справился с задачей, несмотря на работу в условиях санкций, пандемии и дефицита на рынке микропроцессоров.

На платформе "Газели NN" создадут более широкий, чем на базе "Газели Next", модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Ключевое отличие автомобиля - переход от аналоговой к цифровой модели управления. В основе концепции лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. "Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторский изменений, среди которых шестиступенчатая коробка передач и новая тормозная система. Это все направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем", - отмечает производитель, по информации которого, применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расходы топлива и уровень шумов и вибраций, ресурс коробки возрос до 300 тыс. км.

Автозаводцы посвятили новую разработку 800-летнему юбилею города, который отмечается в 2021 году. "Автопром играет особою роль для Приволжского федерального округа и особую роль всегда играл Горьковский автомобильный завод. Очень приятно, что в этот год 800-летия Нижнего Новгорода есть такое дорогое, знаковое событие, как выпуск новой востребованной модели на рынке", - сказал на церемонии полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что производство новой модели определяет конкурентоспособность завода. "Это то, что определит конкурентоспособность как ГАЗа, так и всей российской автомобильной промышленности, что очень важно и приятно осознавать нам. Более 50 конструкторских доработок в новой модели и около 15 новых систем управления", - сказал Никитин.

О заводе

ГАЗ - один из крупнейших автомобильных заводов России, который специализируется на выпуске грузовых автомобилей, спецтехники и автокомпонентов.