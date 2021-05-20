На развитие овцеводства и козоводства в РФ в 2021 году направят более 2 млрд рублей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 20 мая. /ТАСС/. Господдержка отраслей овцеводства и козоводства в 2021 году превысит 2 млрд рублей, сообщил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Развитию животноводства государство уделяет огромное внимание. Ежегодно на поддержку этой подотрасли [овцеводство и козоводство] выделяются существенные средства федерального бюджета. В текущем году только на овцеводство и козоводство предусмотрено более 2 млрд рублей", - сказал Патрушев на открытии XXI Российской выставки племенных овец и коз в Минеральных Водах.

По словам министра, средства направляются на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенную работу, на поддержку производства и другое.

"Кроме того, мы совершенствуем механизмы этой поддержки. Введена новая мера - компенсация части затрат на производство мяса овец и коз по ставке на 1 кг живого веса. Также с этого года аграриям доступны льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов по первичной обработке шерсти, складских помещений, а также на приобретение техники и оборудования. Надеюсь, это создаст базу для увеличения показателей в овцеводстве и козоводстве", - добавил министр.

По его словам, благодаря труду отечественных селекционеров создан мощный генофонд, насчитывающий более 40 пород овец и коз. "Это поможет сформировать высокопродуктивное поголовье на территории нашей страны", - отметил Патрушев.