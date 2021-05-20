SberCloud расширила функции облачной платформы для работы с ИИ за счет инструментов Intel

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Облачная платформа ML Space российской компании SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила дополнительные инструменты для создания решений в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) и работы с данными за счет набора инструментов для программирования Intel oneAPI Toolkits, позволяющего повысить производительность работы с разными аппаратными платформами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба SberCloud.

"Расширения возможностей ML Space удалось добиться благодаря применению открытой <…> кросс-архитектурной модели программирования oneAPI (Intel oneAPI Toolkits). Она позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи. В то же время oneAPI поддерживает известные языки программирования <…> и общие стандарты <…>, обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом", - говорится в сообщении.

Сейчас облачные сервисы ML Space используют мощности суперкомпьютера SberСloud "Кристофари". С расширением возможностей платформы они смогут работать на базе других процессоров, включая архитектуру компании Intel, используемую в современных компьютерных системах, пояснили в компании.

О новых возможностях платформы ML Space представители SberСloud и Intel рассказали на конференции для разработчиков - SmartDev, проходящей сегодня в Москве.

Новые инструменты

ML Space - облачная платформа полного цикла разработки и реализации AI-сервисов. Она предоставляет компаниям-пользователям инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения - от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развертывания моделей на мощностях SberCloud. Архитектура сервиса сформирована на базе суперкомпьютера "Кристофари", суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопс. Он находится на 40-м месте в топе-500 самых высокопроизводительных систем мира.

ML Space, объединяющая популярные инструменты для работы с большими данными, теперь сможет обеспечить пользователям повышение производительности за счет набора решений Intel oneAPI Toolkits с модульной архитектурой, которая позволяет самостоятельно добавлять новые возможности. Он включает в себя кросс-архитектурный язык программирования и более 40 программных продуктов: библиотек и инструментов для переноса, анализа и отладки, которые упрощают разработку приложений для обработки больших данных.

"Облачная платформа SberCloud ML Space создавалась, с одной стороны, для того чтобы предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а с другой - для того, чтобы упростить и максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе искусственного интеллекта. Новые [инструменты] Intel oneAPI Toolkits идеально вписываются в идеологию ML Space. Теперь дата-сайентисты и ML-разработчики, работающие на производительной, гибкой и эффективной с точки зрения затрат процессорной архитектуре, смогут ускорить разработку и внедрение своих ИИ-продуктов, улучшить их характеристики", - приводит пресс-служба компании слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

В течение года начиная с мая любой желающий сможет зарегистрироваться и получить тестовый доступ к платформе SberCloud ML Space и инструментарию Intel oneAPI Toolkits, сообщили в компании.

"Мы очень рады тому, что инструментарий Intel oneAPI Toolkits позволит пользователям облачной платформы SberCloud для искусственного интеллекта эффективно создавать производительное программное обеспечение для различных архитектур с использованием единой базы кода", - считает Ражда Кодури, старший вице-президент, главный архитектор и руководитель подразделения по разработке архитектур, графики и программного обеспечения компании Intel, чьи слова приводятся в сообщении.