Хайнань огласил инвестиционную стратегию развития приоритетных отраслей до 2023 года

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань в ближайшие три года планирует форсировать развитие нескольких наиболее важных стратегических отраслей путем активного привлечения масштабных инвестиций. Об этом говорится в правительственном проекте "Новые меры инвестиционной политики Хайнаньского порта свободной торговли на 2021-2023 годы".

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации провинции, основное внимание будет уделяться созданию и развитию объектов в сфере туризма, современных услуг и передовых технологий. Кроме того, власти планируют вложить значительный объем капитала в индустриальный сектор и высокоэффективное сельское хозяйство.

В соответствии с поставленными задачами финансирование этих отраслей должно ежегодно увеличиваться примерно на 12%, а их доля по инвестициям в основной капитал к 2023 году - составить не менее 67% от суммарного показателя. Перечисленные сферы экономической деятельности, как ожидается, обеспечат не менее 70% в структуре роста валового регионального продукта.

Из опубликованной программы следует, что власти Хайнаня планируют сосредоточиться на формировании нескольких "масштабных отраслевых площадок", объем капиталовложений в каждую из которых в ближайшие несколько лет составит как минимум 50-70 млрд юаней ($7-11 млрд по текущему курсу), а в отдельных случаях - 200-300 млрд юаней ($31-46 млрд).

В документе уточняется, что приоритетными направлениям в туристической сфере станут проекты, связанные с санаторным лечением и предоставлением отдыхающим высокопрофессиональных медицинских услуг, развитие беспошлинной торговли и проведение крупных культурных международных мероприятий. В области современных услуг наиболее важными названы программы, связанные с обслуживанием трансконтинентальных контейнеровозов и прочих судов, оказание поддержки нефтегазовым объектам, создание передовых холодильных комплексов для эффективного хранения продовольственной продукции, применение зарубежного опыта в сфере образования, внедрение технологий блокчейн.

Кроме того, как следует из инвестиционного проекта, в ближайшие три года Хайнань планирует активно развивать интернет вещей и цифровую экономику, добиваться успехов в производстве новейшего медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, а также в нефтехимической сфере и по таким направлениям, как селекция, глубоководные исследования и аэрокосмические технологии.