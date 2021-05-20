Песков считает позитивным сигналом отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отказ США от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" является положительным сигналом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это позитивный сигнал, безусловно", - сказал он.

Пресс-секретарь президента заявил, что все участники проекта "Северный поток - 2" заинтересованы в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности.

"Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран - участниц этого проекта", - сказал он.

По его словам, вопрос о том, позволит ли решение США снять часть санкций против "Северного потока - 2", "достаточно гипотетический". "Вне зависимости от этого решения работа велась и не раз констатировалось нами намерение завершить как можно скорее этот проект", - добавил он. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что решение американцев "не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать".

Песков не стал отвечать на вопрос, увязан ли такой ход со стороны Вашингтона с подготовкой встречи президентов России и США. "Это нужно спрашивать американцев", - сказал он.

Вечером 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты отказались от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех суден и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.