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ПМЭФ-2021
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Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно

Иностранные лидеры будут участвовать в заседании в режиме видео-конференц-связи, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании [ПМЭФ]. Но гости, эмир Катара и также господин Курц из Австрии, они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Он сделал акцент на том, что формат проведения ПМЭФ будет смешанным.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2021
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