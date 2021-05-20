Авиакомпания "Ираэро" запустит рейсы из Самары в Париж

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. "Ираэро" планирует запустить в этом году рейсы из самарского аэропорта Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты регионов") в Париж, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут осуществляться раз в неделю на самолетах вместимостью до 100 человек.

"В 2021 году авиакомпания "Ираэро" планирует приступить к выполнению полетов по маршруту Самара (аэропорт Курумоч) - Париж (аэропорт Бове) - Самара. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах "Суперджет-100" вместимостью до 100 пассажиров", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Ираэро" Юрий Лапин отметил, что начало продаж анонсируют позднее, после снятия ограничений, введенных Францией на въезд граждан РФ по туристическим визам.

Для пассажиров "Ираэро" будет организован шаттл между аэропортом Бове и центром Парижа, станцией "Порт-Майо", которая расположена около Триумфальной арки, отметил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов. "Бове специализируется на работе с крупнейшими европейскими лоукостерами, в том числе Ryanair и Wizzair, и в данном случае мы решаем две задачи: уменьшение стоимости билетов и подготовка расписания таким образом, чтобы полет из Самары через аэропорт Бове можно было продолжить в Испанию, Португалию, Ирландию, Великобританию, Германию, Италию и Марокко", - цитирует пресс-служба Крупнова.

В холдинг "Аэропорты регионов" входят международный аэропорт Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону) и Гагарин (Саратов).