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Мишустин поручил оперативно возместить средства за путевки в детские лагеря

Премьер также распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путевки в детские лагеря до введения специального кешбэка, и распорядился при необходимости представить предложения об увеличении финансирования программы.

Открывая заседание кабинета министров в четверг, премьер предложил сначала обсудить итоги совещания 19 мая у президента РФ Владимира Путина, где обсуждалась работа по реализации послания Федеральному собранию. Необходимо учесть все прозвучавшие замечания главы государства, подчеркнул Мишустин.

"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства, - распорядился премьер. - И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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