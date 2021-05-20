"Почта России" обсуждает возможность доставки вина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Почта России" входит в рабочую группу правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя и рассматривает для себя возможность реализации вина таким способом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Почта России" действительно входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии обсуждения такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина", - сообщили в компании.

В компании отметили, что практика доставки локальных вин национальными почтовыми операторами не нова, она существует во Франции, Австрии, Германии. "Почта России" способна решать одну из главных задач - идентификации. У авторизованных клиентов есть простая электронная подпись, что в свою очередь позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа. Формат click&collect, когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-систем с ЕГАИС позволяет вести учет продаж", - добавили в пресс-службе.

Ранее издание РБК сообщало со ссылкой на корпоративную презентацию, имеющуюся в его распоряжении, что "Почта России" начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя. По данным РБК, госкомпания готовится провести "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России". В презентации компания рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тыс. заказов в день, благодаря чему выручка платформы может составить до 100 млрд руб.

В свою очередь заместитель гендиректора "Почты России" Алексей Скатин подтвердил изданию, что компания участвует в рабочей группе правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. По его слова, на данный момент прорабатываются технические параметры такого решения. Кроме того, собеседник РБК в "Почте России" уточнил, что проект онлайн-платформы пока находится на стадии дизайна, а сама компания полагает, что почта "может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента".