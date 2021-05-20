Кабмин рассмотрит выделение денег для инфраструктуры туризма

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг предложил обсудить два документа по исполнению положений послания президента парламенту, которые касаются развития инфраструктуры туризма и поддержки экспортеров несырьевых товаров.

"Один из документов предполагает выделение свыше 1 млрд рублей на подготовку территориального туристического проектирования Крымского полуострова, Дальнего Востока и большого "Золотого кольца", - сказал председатель кабинета министров.

О подготовке этого решения Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину в среду на совещании по реализации отдельных положений послания, отмечая, что предполагается четко определить инфраструктурные и логистические возможности будущих точек роста, продумать строительство новых и реконструкцию действующих объектов.

"Другой законопроект поможет экспортерам несырьевого сектора снизить транзакционные издержки. С 1 июля для них будет отменено требование о возврате валютной выручки, которая была получена при реализации контракта", - сообщил премьер.