Мишустин поручил прежде всего учесть интересы потребителей при решении проблем газификации

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российским властям при решении вопросов газификации необходимо в первую очередь учесть интересы потребителей, процедура подведения газа к их участкам должны быть понятной и доступной. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

Говоря об итогах совещания в среду у президента РФ Владимира Путина, премьер попросил коллег "внимательно отнестись к решению вопросов по газификации". Он подчеркнул, что необходимо "еще раз обсудить все детали с регионами, в том числе в Государственной думе, где рассматривается соответствующий законопроект".

"Прежде всего [нужно] учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной, - отметил Мишустин. - Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы".

Премьер добавил, что исполнение всех поручений президента - это приоритет для правительства. Кабинет министров продолжает работать над их реализацией, указал он.