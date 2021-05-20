Кабмин направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в регионах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ направит 1,8 млрд рублей на ускоренное строительство больниц в ряде регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что в ходе отчета в Госдуме говорил, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь.

"Мы ускорим строительство современных клиник, центров и других учреждений в различных регионах России, в том числе детских и онкологических больниц", - сказал Мишустин.

В частности, такие объекты планируется построить в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае.

"Для этого перераспределим свыше 1,8 млрд рублей, которые уже предусмотрены в трехлетнем бюджете", - добавил Мишустин.

Он отметил, что всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для 46 регионов на такие цели предусмотрено свыше 80 млрд рублей в течение трех лет. "Это позволит ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже начато, и оказать помощь регионам, если им на эти работы не хватает собственных средств", - пояснил премьер.

Он указал, что просьбы о такой поддержке люди неоднократно высказывали в ходе его поездок по России. "Проблема общая, решать ее будем системно", - резюмировал Мишустин.