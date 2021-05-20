RTVI начал вещать в сети Verizon

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Международный русскоязычный телеканал RTVI запустил вещание в сети одного из крупнейших операторов связи США Verizon. Об этом сообщил в четверг телеканал на своем официальном сайте.

"Для нас запуск на данной платформе является исторически важным. RTVI будет транслироваться в сети Verizon Fios TV в составе "Русского Пакета", который будет доступен на территории США, наряду с международными версиями таких телеканалов, как: Первый канал, "РТР-Планета" и RTN", - приводятся в сообщении слова директора глобальной дистрибуции RTVI Андрея Попова.

"Благодаря запуску канал станет еще ближе американской аудитории, хорошо знакомой с брендом, а также поможет привлечь новых пользователей к платформе Verizon", - считает генпродюссер канала Сергей Шнуров, чьи слова также приводятся на сайте RTVI.

Общий охват RTVI - 225 млн человек. Количество транслирующих операторов - более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 66 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Белоруссия, Армения, страны Европы и Балтии, СНГ и присоединившиеся страны Азии.