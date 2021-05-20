Сбер планирует создать открытую экосистему

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что компания будет стоить именно открытую экосистему, которая будет доступна другим участникам рынка.

"Мне часто задают вопрос - какую экосистему строит Сбер - открытую или закрытую. Сегодня прозвучит ответ действием. Мы не просто строим открытую экосистему для вас. Наша общая задача - окружить наших клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни", - сказал Греф, выступая на конференции SmartDev.

Сбер на конференции презентовал новую версию платформы для создания приложений - SmartMarket, которая позволяет любым сторонним разработчикам, компаниям получить доступ к технологиям и инструментам экосистемы.

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад по регулированию экосистем в России. В ЦБ отмечали, что главная цель разработки подходов регулирования экосистем - устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторного арбитража между иностранными и национальными игроками.

В работе над выработкой предложений по регулированию принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органа исполнительной власти.

Как говорил первый зампред Банка России Сергей Швецов, Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.

Он отмечал, что большая часть мер регулирования экосистем, которые участники обсуждения выработают, будут применяться не Банком России.