Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия - открыть представительство в РФ и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом в четверг сообщил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, говоря об основных положениях законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний.

"Это создание филиала или полноценного представительства и создание личного кабинета на сайте регулятора - Роскомнадзора, через который идет общение между государством и компанией", - сказал Хинштейн. "Эти требования может выполнить любой. Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны", - добавил он.

Отвечая на вопрос ТАСС, парламентарий уточнил, что требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта. "Мы понимаем, что они [компании] точно не будут открывать, это практически неадминистрируемо", - пояснил он. По словам депутата, внесение законопроекта в Госдуму планируется вечером в четверг.

Ранее Хинштейн уточнял, что законопроект планируется принять в ближайший месяц - до конца весенней сессии Госдумы. Под действие документа подпадут владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян.

Хинштейн ранее отмечал, что нарушение требования об открытии филиалов может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства.