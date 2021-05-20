Мишустин заявил о сохранении в РФ финансовой устойчивости и стабильности бюджетной системы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в условиях пандемии коронавируса властям удалось обеспечить сбалансированность бюджета, сконцентрировать ресурсы для борьбы с распространением ковида и экономическими последствиями эпидемии. Он уверен, что долговая нагрузка в целом на экономику по-прежнему остается на низком уровне, в безопасных пределах.

На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил обсудить итоги исполнения федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и реализации госпрограмм за прошлый год. "Весь мир тогда оказался под воздействием мощнейших шоков, не стала исключением и наша страна, распространение коронавируса привело к снижению деловой активности, что, конечно, не лучшим образом повлияло на многие значимые факторы", - констатировал премьер-министр. По его словам, "сократился спрос на некоторые услуги, предприятия столкнулись с серьезными вызовами".

"И даже в таких условиях правительству удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета, но и решить ряд сложнейших задач", - подчеркнул Мишустин. "Самое главное - мы сконцентрировали ресурсы для борьбы с пандемией и ее последствиями, поддержали наиболее уязвимые категории граждан, прежде всего семьи с детьми", - уверен он. Председатель правительства напомнил, что "существенная дополнительная помощь была оказана экономике". "Мы защитили миллионы рабочих мест, предоставили поддержку малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, системообразующим предприятиям, сохранили в целом заданные национальными целями траектории развития страны", - перечислил глава кабинета министров.

Он обратил внимание на то, что в прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики. "Снижение доходов не привело к сокращению расходов. Напротив, они были увеличены, что неизбежно отразилось на дефиците бюджета", - признал Мишустин. Однако, по его оценке, "долговая нагрузка в целом на экономику по-прежнему остается на низком уровне, в безопасных пределах". "Это говорит о сохранении финансовой устойчивости и стабильности нашей бюджетной системы", - считает премьер.

"Что же касается госпрограмм, то в прошлом году на их реализацию было направлено из федерального бюджета около 15 трлн рублей - это примерно три четверти всех бюджетных расходов", - сказал председатель правительства, уточнив, что всего действовали 43 госпрограммы. По его оценке, "работа по большинству из них была довольно успешной". "Реализация 14 госпрограмм оценивается как высокоэффективная. Еще 12 - выше среднего уровня", - подчеркнул Мишустин. На его взгляд, "нужно продолжить работу над повышением эффективности, ведь госпрограммы направлены на развитие страны, экономики и улучшение жизни людей".

Бюджеты фондов

Говоря об исполнении бюджетов фондов - пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования за прошлый год, Мишустин отметил, что "их средства были направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами". "Это прежде всего выплата пенсий, пособий и компенсаций, оплата больничных листов и оказание людям бесплатной медицинской помощи", - уточнил он.

"В условиях распространения коронавируса мы обеспечили устойчивость Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это позволило нашим поликлиникам, больницам работать без сбоев, бесплатно оказывать необходимую помощь заболевшим", - указал председатель правительства.

Мишустин напомнил, что через Пенсионный фонд семьи с детьми получали дополнительную поддержку, а также разовые детские выплаты, которые были введены по инициативе президента. "Все пенсии и социальные пособия были выплачены в полном объеме", - заверил глава кабинета министров.

"Продолжилось предоставление материнского капитала, его размер в прошлом году впервые за долгое время был проиндексирован", - сказал премьер-министр. Он отметил, что размер материнского капитала увеличен и на текущий год: это почти 484 тыс. рублей при рождении или усыновлении первого ребенка и более 639 тыс. рублей, если материнский капитал оформляется после того, как в семье появился второй и последующие дети.

"Из-за роста числа заболевших дополнительная нагрузка легла на Фонд социального страхования. Расходы на оплату больничных выросли более чем на 80% и превысили полтриллиона рублей", - сообщил Мишустин. По его словам, "и в этих непростых условиях все обязательства по социальному страхованию были выполнены".