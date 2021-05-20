Лавров призвал к обеспечению безопасной морской деятельности в Арктике

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Россия призывает страны Арктического совета к обеспечению устойчивой и безопасной морской деятельности в регионе. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Арктического совета.

"В условиях изменения климата особую актуальность приобретает обеспечение устойчивой и безопасной морской деятельности в Арктике", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что в регионе бурно развивается судоходство, способствующее диверсификации транспортных путей между Атлантикой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. "Возрастает роль Арктики в обеспечении глобальной энергетической безопасности, в общих усилиях по переходу к климатически нейтральной экономике", - добавил он.

"Хочу подчеркнуть необходимость уделять пристальное внимание усилиям по линии структур Арктического совета в интересах реализации Полярного кодекса и договоренностей, достигнутых в рамках Международной морской организации. Мы за продолжение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран, расширение его взаимодействия с Арктическим советом в целях укрепления потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации", - указал Лавров.

Как информировал глава МИД РФ, Россия также считает важным принять решение о модальностях работы механизма по финансированию проектной деятельности совета, направленной в том числе на сокращение загрязнения окружающей среды в Арктике и на развитие практического сотрудничества в области экологии между арктическими государствами.