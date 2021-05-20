"Газпром" отметил сохранение низкого уровня запасов газа в ПХГ Европы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпром" отмечает, что в Европе продолжает сохраняться низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах. Об этом журналистам сказала заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"Сегодня всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации (с низким спросом на газ - прим. ТАСС) крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачено лишь 33,6 млрд кубометров запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет. Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы", - сказала она.

Бурмистрова отметила, что, по данным Gas Infrastructure Europe, отрицательная разница не уменьшается и держится на уровне 34 млрд кубометров. "При этом уже полмесяца, начиная с 6 мая, это отставание в закачке "заморозилось" вместе с температурой за окном", - добавила она.

"Газпром" не исключает, что закачка газа в подземные хранилища газа Европы завершится не в октябре, а позже. Это может произойти в результате позднего начала закачки газа из-за холодной зимы, сообщила Бурмистрова.

"С учетом длительной нетипичный зимы я не исключаю, что период закачки тоже может продлиться. То есть не закончится в октябре, а продлится чуть далее", - сказала она. Бурмистрова заметила, что обычно "Газпром" начинает закачку газа в ПХГ в апреле. Но в этом году она началась только в мае, что связано с холодной зимой 2020-2021 года.