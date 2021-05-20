"Газпром" и Монголия определили маршрут прокладки газопровода "Союз Восток"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпром" и монгольская сторона согласовали маршрут прокладки продолжения газопровода "Сила Сибири" и утвердили результаты технико-экономического анализа проекта. Об этом зампредседателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

"На текущий момент утверждены результаты технико-экономического анализа проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", - сказала она. По словам Бурмистровой, зарегистрирована компания специального назначения и "определен оптимальный маршрут прохождения и основные технологические параметры". Компания уже приступила к ТЭО проекта, сроки завершения переговоров "зависят от достижения сторонами договоренностей по условиям поставки", добавила она.

Бурмистрова сообщила также, что "Газпром" располагает достаточной ресурсной базой для удовлетворения растущего спроса в Китае.