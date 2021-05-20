Объединенный институт развития Северного Кавказа займется поддержкой регионов округа

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Институт развития Северного Кавказа - АО "КСК", отвечающий в своей части за развитие этого федерального округа, будет заниматься, в частности, инвестиционной поддержкой региона, сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в четверг на рабочем совещании в Северной Осетии.

Ранее Назаров сообщал ТАСС, что идет процесс реорганизации АО "Курорты Северного Кавказа" - к имеющейся организации присоединяются АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Изначально КСК создавалась для того, чтобы развивать курорты федерального округа, и именно корпорация курировала строительство горнолыжных кластеров и формировала их ядро. В итоге будет создан единый институт развития СКФО, права акционера единого института развития будет осуществлять Минэкономразвития России. Среди его задач, отмечал Назаров, будет привлечение бизнеса на созданную ранее инфраструктуру в округе.

"У нас на сегодняшний день произошла некая трансформация институтов развития как таковых. В настоящее время они выполняют функции не только как организация, которая занимается развитием горнолыжных курортов, но и инвестиционной поддержкой регионов", - сказал Назаров.

Он отметил, что есть потенциал для работы, и эти возможности также планируется рассмотреть и при необходимости расширить для привлечения бизнеса. Эти перспективы обсуждаются, в том числе, с руководством Северной Осетии в четверг. По словам Назарова, в республике, в частности, недостаточно отлажена работа микрофинансовых организаций и гарантийного фонда, возникают вопросы по реализации других направлений.