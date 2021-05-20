"Газпром" больше не рассматривает возможность строительства газопровода в Индию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время не планирует строить обсуждаемый ранее газопровод в Индию из-за большой стоимости проекта. Поставки газа будут осуществляться в виде СПГ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"На сегодняшний день мы не рассматриваем строительство газопровода в Индию. Действительно, несколько лет назад велись такие разговоры, в частности, это предлагала индийская сторона, но это слишком капиталоемкий маршрут. Существует так называемая гибкая труба для поставок в Индию, что мы успешно и осуществляем в виде СПГ", - сказала она.

Бурмистрова отметила, что "Газпром" также не планирует строить газопровод в Японию, который раньше, в том числе планировался с Сахалина, компания предпочитает поставлять газ в виде СПГ.

"На сегодняшний день мы не рассматриваем такой проект [строительства газопровода]. Мы в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос", - сказала она.

Идея строительства соединяющего Хоккайдо и Сахалин газопровода общей протяженностью 1,5 тыс. км обсуждалась в 2017 году. Стоимость проекта называлась в объеме $6,7 млрд.

Россия ранее подписала с Ираном и Пакистаном меморандумы о взаимопонимании, в соответствии с которыми стороны намерены оказать поддержку проекту строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия протяженностью 1,2 тыс. км. В строительстве должен был принять участие "Газпром". Поставки газа в Индию планировалось осуществлять через исключительную экономическую зону Пакистана по дну Персидского залива.

Строительство газопровода из Ирана в Индию через Пакистан обсуждалось еще в 1996 году. Однако Индия отказалась от проекта после того, как в 2008 году США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы.