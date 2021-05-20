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В ГД считают, что принятие закона о регулировании работы IT-компаний не повлечет их оттока

Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что эти меры очень лояльны

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Принятие закона, обязывающего крупные иностранные технологические компании открывать представительства в РФ, не повлечет оттока этих компаний с российского рынка. Такое мнение в четверг высказал ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в кулуарах РИФ.

"Нет [не повлечет], потому что те меры, которые мы прописываем, на наш взгляд, очень лояльны, они направлены не на то, чтобы ограничить работу иностранных компаний на нашем рынке, а наоборот их дополнительно простимулировать", - заверил Хинштейн, подчеркнув, что законопроект направлен на создание равных условий для отечественных и иностранных IT-компаний.

Теги
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