В ГД считают, что принятие закона о регулировании работы IT-компаний не повлечет их оттока

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Принятие закона, обязывающего крупные иностранные технологические компании открывать представительства в РФ, не повлечет оттока этих компаний с российского рынка. Такое мнение в четверг высказал ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в кулуарах РИФ.

"Нет [не повлечет], потому что те меры, которые мы прописываем, на наш взгляд, очень лояльны, они направлены не на то, чтобы ограничить работу иностранных компаний на нашем рынке, а наоборот их дополнительно простимулировать", - заверил Хинштейн, подчеркнув, что законопроект направлен на создание равных условий для отечественных и иностранных IT-компаний.