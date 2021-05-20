Мосбиржа допустит паевые инвестиционные фонды к утренним торгам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Московская биржа планирует допустить к утренним торгам биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ), заявил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин на конференции Cbonds "Investfunds Forum XII - конференция институциональных инвесторов".

"В этом году у нас есть план по реализации утренней торговой сессии, и мы конечно же рассчитываем добавить туда и биржевые фонды <…> Таким образом, инвесторы смогут покупать биржевые фонды с 7 утра до полуночи", - сказал он.

В 2020 году Московская биржа запустила вечернюю сессию с 19:00 до 23:50 мск на рынке акций и практически сразу же добавила возможность торговать биржевыми фондами. На сегодня в вечернюю сессию допущено 25 биржевых фондов.

При этом доля торгов биржевыми фондами в вечернюю сессию растет быстрее, чем на рынке акций. "Если в акциях это порядка 8-9%, то по биржевым фондам - это 12%. Растет и диверсификация, торгуют абсолютно в разных валютах", - рассказал Блохин добавив, что биржевые фонды используются чаще как инструмент консервативной стратегии.

Московская биржа с 1 марта начала проводить торги с 7:00 мск на валютном, срочном рынках и на рынке драгоценных металлов. Ранее торги на этих рынках были доступны с 10:00 до 23:50 мск.