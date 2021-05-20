Города Кузбасса стали пилотами по апробации системы ВЭБ.РФ для оценки качества жизни

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" разработала систему для оценки качества жизни в городах России и выбрала в качестве пилотных площадок для ее апробации два крупных города Кузбасса - Кемерово и Новокузнецк. На основе полученных данных регион демонстрирует хорошие результаты в сферах транспорта, здравоохранения и спорта, сообщил ТАСС руководитель маркетинга и коммуникаций группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин во время рабочей поездки в Кузбасс.

В Кузбассе в течение трех дней - с 18 по 20 мая - проходит бизнес-миссия институтов развития госкорпорации "ВЭБ.РФ". В Кемерове и Новокузнецке проходят встречи с молодежью, бизнесом и представителями органов исполнительной власти по вопросам развития региона.

"Кемерово и Новокузнецк стали пилотными городами, на которых мы опробовали методологию индекса качества жизни в городах России. Это большая информационно-аналитическая система, создаваемая ВЭБ.РФ в помощь бизнесу и управленцам. Пока собраны не все данные, но на основании имеющихся можно сделать следующие выводы о качестве жизни в городах Кузбасса. Здесь хорошая по российским меркам ситуация с обеспеченностью медицинской и спортивной инфраструктурой: возможности для занятий спортом, профилактики и лечения есть. По качеству дорог и новизне общественного транспорта города Кузбасса также в лидерах", - сказал Самохин.

Он отметил, что система оценивает более 200 показателей по 12 различным направлениям - это жилищные условия, доходы и работа, здоровье, образование, мобильность населения. На основе полученных данный бизнес и органы власти смогут принимать эффективные решения по развитию городов, повышать качество жизни горожан. Презентовать национальный индекс оценки качества жизни в городах ВЭБ.РФ намерен в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По итогам предварительной обработки данных Кузбассу рекомендовано активнее вовлекать молодежь в занятие спортом. Также внимания требуют вопросы экологии и развития транспортной инфраструктуры.

"Есть возможность для улучшения качества воздуха. Это делает особенно актуальным проект автодороги "Северо-Западный обход Кемерова", которая позволит снизить объем вредных выбросов от автомобилей в городе. Также мы видим, что можно усилить работу по направлению обеспечения безопасности: в частности, развивать городское освещение и внедрять камеры", - добавил собеседник агентства.