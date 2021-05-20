Шовгеновская СЭС в Адыгее подключена к электросети

ТАСС, 20 мая. Компания "Россети" подключили к электросети Шовгеновскую солнечную электростанцию (СЭС) в Республике Адыгея, говорится в сообщении компании.

"Россети" подключили к сетям Шовгеновскую солнечную электростанцию в Адыгее мощностью 4,5 МВт. Это вторая солнечная электрическая станция в республике", - уточнили в компании.

Для технического присоединения станции "Россети Кубань" была построена воздушная линия электропередачи и расширена подстанция 110 кВ "Шовгеновская", которая является центром питания одноименного района на севере Адыгеи с населением более 16 тыс. человек.

Ранее компания сообщала, что к 2024 году выдаваемая через "Россети" мощность ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС) вырастет более чем в 20 раз, до 3,8 ГВт. При организации схем подключения используются, в том числе. высокоавтоматизированные решения.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".