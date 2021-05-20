В Москве эксперты обсудили уникальный опыт управления атомным проектом "Прорыв"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уникальный опыт управления атомным проектом "Прорыв" госкорпорации "Росатом", в рамках которого создается новая платформа ядерной энергетики, обсудили ведущие российские эксперты в Москве 20 мая, говорится в сообщении пресс-службы АО "Прорыв" (входит в Росатом).

"Проект "Прорыв" уникален тем, что имеет четкую дорожную карту выполнения работ, начиная от полномасштабных научных исследований, заканчивая конструированием и изготовлением оборудования, проектированием, строительством и вводом атомного комплекса в эксплуатацию. По этой причине к научным разработкам применяются жесткие требования по срокам, качеству и стоимости. Для управления такими научными разработками и был создан инновационный подход, не имеющий практически примененных аналогов в нашей стране и за рубежом", - приводятся в сообщении слова специального представителя госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам, руководителя проектного направления "Прорыв" Вячеслава Першукова.

В экспертной сессии "Оценка уровней готовности проектов НИОКР проектного направления "Прорыв" по замыканию ядерного топливного цикла" приняли участие специалисты госкорпорации "Росатом", проектного направления "Прорыв", организаций атомной отрасли и российских научно-образовательных центров.

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и на решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, включающего модуль по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива, а также модуль по переработке облученного топлива.