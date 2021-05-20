Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Одна из четырех ниток энергомоста, обеспечившего бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других регионов России, получила повреждение, сообщил на заседании профильного комитета Госсовета региона министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

"По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза Тамань - Кафа, первая цепь. Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников.

Он уточнил, что на полуостров с территории Краснодарского края тянутся четыре кабельных линии. "Есть четыре резервных [линии]. Переключение на них занимает достаточно приличное время: надо с обеих сторон - Тамани и полуострова - переключить фазу, это достаточно приличный кабель диаметром приблизительно 200-250 мм, достаточно жесткий. И [его] надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали - это такой первый звоночек", - отметил министр.

Рукавишников также заметил, что Крыму необходимо использовать собственные источники энергии и задействовать энергомост только в качестве резервного источника энергоснабжения полуострова.

После воссоединения Крыма с Россией были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. А весной 2019 года запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление. Около трети электроэнергии Крымский полуостров получает по энергомосту из других регионов РФ.