"Уралтрансмаш" поставит 11 ретротрамваев в Нижний Новгород до декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") поставит 11 трамваев модели 71-415 в стиле ретро в Нижний Новгород до конца ноября 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия

В марте 2021 года "Ростех" сообщал, что концерн "Уралвагонзавод" получил сертификат соответствия на низкопольный ретротрамвай, что дает право выпускать созданную "Уралтрансмашем" модель серийно.

"Трамвай прошел обкатку на линиях Екатеринбурга без поломок. Новый вагон объединяет в себе все последние достижения конструкторского бюро гражданской продукции. Трамвай в стиле ретро определенно повысит туристическую привлекательность Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

Длина вагона - 16,5 м, количество мест для сидения - 38+1, общая вместимость - 174 человека. Многие элементы трамвая выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. В задней части вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. Возле места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.