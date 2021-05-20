В ФРГ заявили, что не становятся более зависимыми от России из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Германия поддерживает "Северный поток - 2", но при этом выступает за энергобезопасность Украины как страны-транзитера. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, кандидат на пост будущего канцлера от социал-демократов, выступая в четверг на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR .

Отвечая на вопрос, поддержал бы он проект на месте будущего канцлера, Шольц сказал: "Да. И нынешнее правительство тоже. Не поменялось ничего, мы рассматривали его как экономический проект". "В США есть неправильные представления, связанные с тем, что мы якобы становимся зависимыми от России", - добавил Шольц.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.