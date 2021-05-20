МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков после заседания правительства журналистам в четверг.

"В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 году на сумму более 10 трлн рублей. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах [ФСС и ПФР] в 2019 году", - сказал он.

Так, по его словам, Пенсионный фонд России (ПФР) в прошлом году организовал выплату семьям, воспитывающих детей, она была предоставлена 28 млн россиян. "Это было сделано в короткие сроки, своевременно и достаточно удобно. При этом, хотел бы отметить, что общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 млрд рублей", - добавил министр.

Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня 2020 года глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.