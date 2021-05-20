Финансированием программы догазификации в России может заняться Единый оператор

ЯЛТА, 20 мая. /ТАСС/. Финансированием программы ускоренной догазификации в РФ, в рамках которой в 2021-2022 годах будет газифицировано около 2 млн домовладений без привлечения средств граждан, может заняться Единый оператор газификации. Об этом сообщил журналистам помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов в кулуарах конференции "Российский ТЭК в зеленой повестке современности".

"Как я понимаю экспертно этот вопрос - этим будет заниматься Единый оператор газификации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто будет заниматься финансированием проекта ускоренной догазификации.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что оценивает инвестиции в ускоренную догазификацию в 100 млрд рублей.

Молодцов, комментируя эти оценки, сказал: "Порядок цифр, думаю, близкий".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу.