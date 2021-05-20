Интенсивность движения по ЦКАД выросла в семь раз

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Интенсивность движения автомобилей по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) за последние полгода выросла в семь раз, до 14 тыс. автомобилей в сутки, рассказал в эфире "Авторадио" глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Первые полгода показали, что трасса востребована, если мы начинали с трафиком чуть больше 2 тыс. автомобилей в сутки в ноябре, то сегодня средняя интенсивность - 14 тыс. авто в сутки, а 30 апреля максимальная интенсивность была 28 тыс. автомобилей в сутки", - рассказал Петушенко. Он отметил, что наиболее популярно южное направление от трассы М-4 "Дон" до трассы М-7 "Волга".

По словам главы "Автодора", среди пользующихся ЦКАД автомобилей преобладают легковые - 60%, тяжелые грузовики составляют около 25%. При этом для грузовых автомобилей использование ЦКАД дает двухкратный выигрыш по времени - три часа против шести часов, а также по топливу и износу в сравнении с альтернативными путями через Москву и МКАД, отметил он.

Сейчас движение по ЦКАД идет по 310 км из 336 запланированных, добавил Петушенко. Запуск движения по всему контуру намечен на III квартал 2021 г.