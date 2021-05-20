Объем изготовления российских денежных знаков за 10 лет снизился более чем на 35%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Объем изготовления денежных знаков РФ - банкнот и монет - за последние 10 лет сократился более чем на 35%. Об этом журналистам рассказал в четверг генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Общий объем, если говорить про количество, могу сориентировать так: в первую очередь это определяется даже не только непосредственно потребностью, но и объемом хранения денег, которые находятся в Центробанке. В ЦБ их хранится достаточно для того, чтобы обеспечить наличное денежное обращение, а мы изготавливаем, по сути дела, на пополнение тех запасов, которые есть в Банке России. Могу сказать, что если мы возьмем в ретроспективе 10 лет, падение [изготовления российских денежных знаков] более чем на 35%", - сказал он.

Трачук добавил, что монеты низких номиналов сейчас практически не чеканят. "Безусловно, монеты более высоких номиналов востребованы, они являются частью системы денежного обращения, и поэтому, естественно, сегодня монеты, те же десятирублевые, регулярно чеканятся и регулярно выходят в обращение", - отметил он.

АО "Гознак" - предприятие с 200-летней историей, Производственные мощности, которыми располагает "Гознак", позволяют ежегодно производить 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 млрд рублей.