"Автодор" рассчитывает в августе получить одобрение госэкспертизы проекта обхода Твери

ТАСС, 20 мая. Госкомпания "Автодор" рассчитывает в августе получить заключение Главгосэкспертизы на проект северного обхода Твери, входящего в состав трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, рассказал в эфире "Авторадио" глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Мы зашли в экспертизу. В августе у нас будет проект. Пока с деньгами не очень все хорошо. Но самое главное, что у нас проект будет", - рассказал Петушенко. При этом он подчеркнул, что сегодня М-11 единственная трасса в стране такого высокого уровня и все заинтересованы в том, чтобы она была на 100% скоростная и оснащенная.

Сейчас трасса М-11 на участке существующего обхода Твери совпадает с М-10, участок бесплатный, но на нем есть населенные пункты и скоростные ограничения. В перспективе он может не справиться с потоком автомобилей, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга, говорил глава госкомпании Вячеслав Петушенко еще летом 2019 года. Кроме того, он позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.

В конце сентября прошлого года "Автодор" предложил новый вариант проекта платной трассы в обход Твери. Предполагается, что это будет более 60 км дороги высшей технической категории, по которой можно будет развивать скорость в 130 км/ч. Также на обходе будут два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха.