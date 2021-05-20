Северная Осетия создаст программу развития ЖКХ для получения федерального финансирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют в течение месяца провести актуализацию схем жилищно-коммунальной системы для создания программы модернизации ЖКХ в регионе, что позволит республике запросить средства на строительство хозяйственных и социальных объектов по госпрограмме. Об этом сообщил журналистам врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло после встречи с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым.

"Часть объектов, которые были поданы, на них финансирование подтверждено. <...> На часть объектов - будет рассматриваться на межведомственной правительственной комиссии . К сожалению, у нас в республике нет программы модернизациии ЖКХ, <...> и под нее, естественно, мы ничего истребовать не можем. <...> Для того, чтобы ее составить мы <...> в течение месяца, наверное, постараемся успеть, надо актуализировать все схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения - это основа программы модернизации ЖКХ", - рассказал он.

После создания такой программы, по словам Меняйло, республика сможет заявляться на соответствующее финансирование и меры поддержки.