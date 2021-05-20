Фондовые торги в США открылись ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Фондовые торги в США в четверг открылись ростом ключевых индексов после снижения котировок в среду. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 66,29 пункта (0,2%) и установился на отметке 33 962,33 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 22,70 пункта (0,55%) и оказался на отметке 4 138,38 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 156,16 пункта (1,18%), до 13 394,06 пункта.

По мнению специалистов, рост котировок связан с новыми, обнадеживающими данными по безработице в США - самыми низкими с начала пандемии коронавируса. При этом эксперты отмечают, что в последнее время биржи остро реагируют на информацию по инфляции и на сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны. "Рынок очень нервно реагирует на инфляцию и ФРС. Происходит очень много импульсивных реакций, а затем рынок успокаивается", - приводит газета "Уолл-стрит джорнэл" слова аналитика компании Principal Global Advisors Симы Шах.

Нефть марки WTI подешевела. К 10:15 по времени Восточного побережья США (17:15 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $0,82 (1.29%), до $62,56.