Минэнерго опровергло сбои в работе энергомоста в Крым

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Энергомост, обеспечивающий бесперебойные поставки электроэнергии в Крым, работает в штатном режиме, рисков нарушения энергоснабжения потребителей на полуострове нет. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого передает пресс-служба министерства.

"Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось", - сказал он.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников на заседании профильного комитета Госсовета региона сообщил, что одна из четырех ниток энергомоста получила повреждение.

Глава Минэнерго РФ утонил, что каждая из четырех ниток энергомоста состоит из трех основных и одного резервного кабеля, на одном из которых проводятся ремонтные работы. "Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", - подчеркнул министр.

После воссоединения Крыма с Россией были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. А весной 2019 года запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление. Около трети электроэнергии Крымский полуостров получает по энергомосту из других регионов РФ.