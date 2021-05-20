На Ставрополье гранты на поддержку животноводства в 2021 году получат около 300 хозяйств

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на грантовую поддержку животноводства в 2021 году более 560 млн рублей для 300 хозяйств, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Благодаря поддержке федерального центра Ставропольский край в виде грантов выделяет в этом году на развитие животноводства 568 млн рублей. Это около 300 хозяйств, которым мы сможем помочь", - сказал губернатор на открытии XXI Российской выставки племенных овец и коз в Минеральных Водах.

Он также подчеркнул значимость для развития отрасли крупного инвестиционного проекта "Дамате", который компания реализует на территории Ставрополья и соседней Карачево-Черкесской Республики. В его рамках планируется создание крупнейшего в стране производства баранины.

"Это крупнейший проект, который способствует приходу на Северный Кавказ самых передовых мировых технологий и практик овцеводческой отрасли. И мы это поддерживаем", - подчеркнул он.

В выставке, которая продлится до 21 мая, в этом году принимает участие 21 регион страны. Ставропольский край представлен 13 сельскохозяйственными организациями. По данным пресс-службы главы региона, по состоянию на начало года численность поголовья овец и коз во всех категориях хозяйств в крае составила 1,45 млн голов, 1 млн из которых - маточное поголовье. В регионе 13 племенных овцеводческих предприятий.

Сообщается, что производство баранины в 2020 году составило 27,8 тыс. тонн - на 3 % больше уровня 2019 года, шерсти - 5,3 тыс. тонн.