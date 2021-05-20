Azur Air возобновит регулярные рейсы в Мексику с 29 мая

МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 29 мая возобновит прямые регулярные рейсы в Канкун (Мексика). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь авиакомпании Дарья Раздобудкина.

"Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам. Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса", - сказала она.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 777-300 ER.

Согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции регулярные авиасообщение с Мексикой будет официально возобновлено с 25 мая. Azur Air на данный момент единственная авиакомпания, которая заявила о намерениях летать между РФ и Мексикой.

Также с 25 мая будет формально возобновлено авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Пока российские авиакомпании не открывали регулярные рейсы в эти страны.