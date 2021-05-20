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Услугу по подключению к энергоресурсам в режиме одного окна внедрили в Смоленской области

Новый сервис предназначен как для представителей бизнеса, компаний-инвесторов, так и для и жителей региона

ТАСС, 20 мая. Многофункциональные центры (МФЦ) Смоленской области начали предоставлять услугу по подключению к газовым, тепловым водопроводным и электросетям в режиме одного окна, это упростит подачу и сократит сроки оформления соответствующих документов. Новый сервис предназначен как для представителей бизнеса, компаний-инвесторов, так и для и жителей региона, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"В целях повышения эффективности процедур по технологическому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций в МФЦ Смоленской области успешно реализован принцип "одного окна" при предоставлении комплекса услуг в сфере технологического присоединения", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

При подаче документов в любой из филиалов МФЦ можно оформить подключение к сетям газо-, тепло-, водо- и электроснабжения. Также в режиме одного окна можно подать заявление на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, оформить документы на объект, отметили в пресс-службе.

Услуга ориентирована как на крупные компании, малых и средних предпринимателей, так и на жителей, которым, например, необходимо оформить подключение к инженерным сетям домовладения. "Планируем и в дальнейшем продолжать эту работу. Создав более удобные условия для инвесторов, мы тем самым, решаем задачи по открытию новых рабочих мест, комплексному социально-экономическому развитию региона, и, в конечном итоге, созданию комфортной среды для смолян", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Островского. 

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РоссияСмоленская область
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