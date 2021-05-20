Ставропольскую муку впервые будет экспортировать в Сомали

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья впервые заключили контракт на поставку 500 тонн муки в Федеративную Республику Сомали, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"Для объединения усилий аграриев и увеличения экспорта в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" под эгидой Минсельхоза края был создан сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив "Зерно Ставрополья". И его первой заключенной сделкой стал контракт на поставку 500 тонн муки в Федеративную республику Сомали",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в кооператив вошли более 10 компаний. "Наш кооператив объединил больше 10 сельхозпроизводителей - производителей зерновых, муки. Задача на сегодня - наращивать объемы экспорта, расширять географию поставок, способствовать реализации ставропольских товаров за границей, чтобы весь мир узнал о качестве ставропольского зерна. Договор на поставку 500 тонн муки в Сомали - это только первый шаг. Кстати, первая партия уже направлена в порт отгрузки", - отметил председатель СПСК "Зерно Ставрополья" Виктор Бондарев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в структуре экспорта Ставрополья зерновые занимают ведущее место. В 2020 году аграрии края поставили за границу 760 тыс. тонн зерновых культур на сумму 162,9 млн долларов США, основными импортерами стали Азербайджан, Армения, Грузия. В этом году Ставрополье уже реализовало зерновую продукцию на 32 млн рублей. Ежегодно край экспортирует порядка 30 тыс. тонн муки в такие страны как Армения, Грузия, Туркмения, Южная Осетия.

"В 2021 году в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)" выделена господдержка в сумме 285,8 млн рублей, из которых 233,3 млн рублей направлены на развитие мелиоративных систем и 52,5 млн рублей - на стимулирование производства масличных. Кроме того, в крае реализуется несколько экспортно-ориентированных инвестиционных проектов, которые в дальнейшем также дадут прирост поставок нашим импортерам", - приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрия Фролко.