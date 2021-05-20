Решетников заявил о стабилизации недельной инфляции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с инфляцией стабилизируется, вторую неделю подряд она сохраняется на уровне 0,1%, но в годовом выражении возможен рост цен из-за низкой базы прошлого года, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сейчас свежие данные - 0,1% [недельная инфляция]. Такого еще не было, чтобы мы вторую полную неделю имели такие параметры, то есть ситуация стабилизируется, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас в базе сидят самые сложные недели, когда был локдаун, когда инфляция была заморожена, поэтому в годовом выражении чуть-чуть подрастает индекс. Но в целом идем по той траектории, что есть", - сказал министр.

Он добавил, что, согласно поручению, ведомства будут прогнозировать цены на горизонте восьми недель. "У нас есть поручение по созданию системы прогнозирования на несколько недель вперед, на восемь недель, это поручение дано Минсельхозу, Минпромторгу, и мы на своде. Коллеги нам должны до 21 [мая] представить информацию, на следующей неделе мы обсудим у Андрея Рэмовича [Белоусова], утвердим подходы. И дальше посмотрим, как мы это будем адаптировать и использовать", - отметил Решетников.

По его словам, речи не идет о таргетировании цен. "У нас в поручении есть прогноз, потому что слово таргетирование, применение его к ценам, действительно вызывает вопросы. Мы пока исходим из того, что у нас есть прогноз и инструменты, как мы на это реагируем", - сказал он.

Ранее Решетников отмечал, что Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по годовой инфляции в РФ в 4,3%, сейчас она вышла на плато, после которого снизится.

Ранее, 18 мая, стало известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить оценки рисков роста цен для населения. Также он поручил до 21 мая сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен.