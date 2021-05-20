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Москва и Республика Карелия подписали программу сотрудничества на пять лет

Взаимодействие затронет сферы экономики, культуры, туризма и здравоохранения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества на 2021-2025 годы. Документ расширяет экономическое взаимодействие и укрепляет двусторонние связи регионов в сфере здравоохранения, образования, культуры и промышленности, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новая программа призвана дать толчок в развитии взаимодействия между Москвой и Карелией на благо жителей двух регионов, отметил Сергей Собянин. В свою очередь Артур Парфенчиков поблагодарил мэра Москвы за возможность проведения дней Карелии в столице и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в экономике и социальной сфере. Глава республики выразил надежду на то, что москвичи будут чаще выбирать Карелию для своих туристических поездок", - говорится в сообщении.

Программа была подготовлена на основании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами от 18 марта 2014 года и предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства. В частности, она предусматривает обмен опытом по реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие в организации тематических мероприятий. Оба региона намерены сотрудничать по вопросам импортозамещения, создания условий для замещения товаров импортного производства отечественными аналогами и развития кооперации импортозамещения.

"Планируется также обмениваться опытом по вопросам обновления подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования и автомобильной техники организаций ЖКХ, а также проводить совместные конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы по вопросам содействия занятости и социальной защиты населения. Кроме того, Москва и Карелия наладят взаимодействие в области развития билетных систем для пассажирского транспорта общего пользования, вопросов строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, формирования новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи и реализации мероприятий единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Еще один пункт совместной работы - обмен опытом в целях совершенствования высокотехнологичных методов обследования и ранней диагностики заболеваний у детей", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, регионы планируют совместные проекты в сфере подготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров государственных образовательных организаций, а также изучение опыта создания и развития комфортной среды для инвалидов и маломобильных граждан.

Дни Карелии в столице

"Подписание пятилетней программы сотрудничества с Москвой стало главным событием Дней Республики Карелия, которые пройдут в столице 20-21 мая 2021 года. В программе круглые столы по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере туризма, здравоохранения, образования, сохранения культурного наследия, а также гала-концерт мастеров искусств Республики Карелия. На сцене Московского международного дома музыки выступит хор Валаамского монастыря, а также национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в торгово-промышленной палате Российской Федерации пройдет выставка-презентация "Северная звезда", рассказывающая об инвестиционном, экономическом и туристическом потенциале республики. На Арбате открыта фотовыставка достопримечательностей Республики Карелия, - увидеть экспозицию под открытым небом можно до 19 июня. Каждый снимок снабжен QR-кодом, сканировав который можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.

"Москву и Республику Карелия связывают крепкие нити дружбы и сотрудничества. Взаимный товарооборот составляет около четырех миллиардов рублей. Москва поставляет в Карелию автомобили, мазут, готовый прокат черных металлов, медицинское оборудование, ювелирные изделия, моющие, лекарственные и косметические средства, а также продовольственные товары - колбасные и кондитерские изделия, молочные продукты, картофель консервированный, вина", - добавляется в публикации

Кроме того, в столицу из республики ввозятся продовольственные товары - рыба и рыбные консервы, мясные деликатесы, растительное масло, ликеро-водочные изделия, безалкогольные напитки, воды минеральные и газированные, молоко, а также строительные материалы, мебель и пиломатериалы. Карельские товаропроизводители реализуют сельскохозяйственную продукцию на межрегиональных ярмарках и городских фестивалях цикла "Московские сезоны" - "Путешествии в Рождество", "Цветочном джеме", "Золотой осени" и других.

"Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи, в том числе в сфере образования, здравоохранения и культуры. В 2018-2020 годах около 1,3 тыс. жителей Карелии прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов вместе принимают участие в научно-практических конференциях, форумах, вебинарах и других мероприятиях", - заключается в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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