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Опыт цифровой трансформации Сахалина планируется распространить на другие регионы ДФО

Ранее в регионе открылся IT-парк "Сахалин"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Опыт Сахалинской области в рамках стратегии цифровой трансформации планируется распространить на другие регионы Дальневосточного федерального округа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпредства президента в ДФО Юрия Трутнева, который посетил Сахалинскую область.

"Сахалинская область в числе нескольких пилотных регионов России разрабатывает собственную детальную стратегию цифровой трансформации. В дальнейшем опытом, накопленным на островах, смогут воспользоваться и другие дальневосточные регионы", - сказано в сообщении.

Так, накануне в регионе открылся IT-парк "Сахалин", который также посетил Юрий Трутнев. В пресс-службе рассказали, что IT-парк площадью 500 кв. м способен принять до десяти компаний. В нем располагается коворкинг, конференц-зал, переговорные комнаты, офисные помещения, а также мощная компьютерная техника. Оборудовано 50 рабочих мест для специалистов, которые в том числе готовы помочь повысить качество оказания государственных услуг гражданам.

"Очень важно, чтобы вся эта работа была направлена именно на улучшение качества жизни дальневосточников", - цитирует пресс-служба Трутнева.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, в IT-парке, в частности, будут создаваться программы для работы приложений для смартфонов, с помощью которых можно воспользоваться большинством госуслуг, например, записать ребенка в школу, выбрать удобное время для приема визита в поликлинику, воспользоваться льготами. По словам гендиректора Корпорации развития Сахалинской области Андрея Медведева, создана инфраструктура для поддержки и развития стартап-проектов: от идеи до внедрения конечного высокотехнологичного продукта на региональном и зарубежном рынках.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская область
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