Спрос на средства для защиты от клещей в апреле - мае вырос в 6,5 раза

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спрос на средства для защиты от клещей вырос в 6,5 раза в апреле - мае, средний чек затрат на полную обработку одежды от насекомых составит 988 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки "Сбермаркет".

"В апреле 2021 года россияне чаще покупали ошейники для животных от клещей: рост продаж в 2,7 раза по сравнению с мартом 2021. Также покупатели чаще выбирали аэрозоли для обработки одежды - рост спроса в 6,5 раза в этом апреле по сравнению с мартом", - говорится в исследовании.

За три недели мая продажи спрея для обработки одежды от клещей сохранились на уровне апреля. Незначительно снизились продажи защитных ошейников для животных: спад спроса на 27%. Аналитики связывают спад спроса на защитные средства от клещей для питомцев с тем, что многие россияне обработали своих любимцев в апреле - в начало сезона активности этих ползающих.

Аналитики сервиса посчитали, во сколько обойдется обработка одежды, дачного участка и животного от клещей в 2021 году. Эксперты учитывали текущие цены на средства для обработки одежды, загородного участка и кота или собаки, а также цены на набор для удаления клеща.

"Полная обработка обойдется россиянам в 988 рублей. В эту цену входит одно средство для обработки одежды в виде спрея, средство для участка от клещей и других ползающих, ошейник для кошек или собак от клещей и набор для удаления клеща", - говорится в исследовании.