Титов заявил, что замена трудовых мигрантов заключенными должна быть добровольной

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что замена трудовых мигрантов заключенными, в случае принятия такой инициативы, должна осуществляться только на добровольной основе.

Ранее директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и трудятся мигранты. По его данным, сейчас примерно 188 тыс. человек, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ. Глава ФСИН заверил, что служба готова организовать исправительные центры, и "это будет не ГУЛАГ", а новые достойные условия труда.

"Если к процессу подойдут одновременно с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то я поддерживаю эту инициативу. Полагаю, что это должно быть добровольным решением заключенных, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу", - сказал Титов, комментируя ТАСС предложение директора ФСИН.

По словам бизнес-омбудсмена, "привести в чувство" людей, еще осознанно не вставших на путь криминала, - вполне осуществимо. "Я встречался с подследственными в СИЗО. Отсутствие какой-либо деятельности превращается для них в настоящую муку", - отметил он.

При этом Титов заметил, что встречаются "случаи злоупотребления со стороны руководства отдельных колоний, которые превращали заключенных в рабов и не стесняясь зарабатывали на их тяжелом труде". Он подчеркнул, что подобная практика недопустима. "Заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений. С соблюдением всех их прав", - добавил он.