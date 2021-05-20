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Ситуация вокруг банка "Открытие"

Суд подтвердил законность взыскания с бывших топ-менеджеров "Открытия" 289,5 млрд рублей

При этом суд отклонил кассационные жалобы всех ответчиков на решение и постановление нижестоящих судов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров банка "ФК Открытие" 289,5 млрд рублей в пользу банка, следует из картотеки суда.

При этом суд отклонил кассационные жалобы всех ответчиков на решение и постановление нижестоящих судов.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей "Открытия" по иску ЦБ. Ответчиками по делу выступили бывший акционер "Открытия" АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Банк "Открытие" в 2017 году попал на санацию, в результате которой перешел под контроль ЦБ.

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РоссияСитуация вокруг банка "Открытие"
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