"Газпром" может снизить дивиденды за 2020 год на 17,7%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет в заочной форме, выплатить дивиденды за 2020 год в размере 12,55 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении холдинга.

По итогам 2019 года "Газпром" выплатил дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию. Таким образом, выплаты за 2020 год могут снизиться на 17,7%. Реестр на получение дивидендов закрывается 15 июля.

В апреле правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров направить на дивиденды за прошлый год 297,1 млрд рублей, что соответствует половине от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО. Ранее "Газпром" планировал выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 40% от чистой прибыли по МСФО, но сильные операционные результаты группы в первом квартале этого года позволили выйти на планы по направлению на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли на год раньше.

"Газпром" в 2020 году получил 135,34 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Дивидендные выплаты будут покрыты свободным денежным потоком компании. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.

Также на заседании совет директоров принял рекомендацию правления провести годовое собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней - 25 июня. В феврале совет директоров "Газпрома" утвердил дату проведения годового собрания акционеров - 25 июня. Его планировалось провести в Санкт-Петербурге. Но в апреле после принятия закона о заочных годовых собраниях в 2021 года правление холдинга предложило собраться заочно.

Кроме того, совет директоров на заседании утвердил повестку годового собрания акционеров. В нее вошли стандартные вопросы об утверждении годового отчета холдинга, бухгалтерской отчетности, прибыли по результатам 2020 года и дивидендов за прошлый год. Также акционеры утвердят аудитора, изберут новый совет директоров, ревизионную комиссию, рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав ПАО "Газпром" и положение о совете директоров.